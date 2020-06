Alessio Agnelli

Distratto da Messi e dal Barcellona e desaparecido al San Paolo, bocciato da Conte (pure infuriato con l'argentino) e pressato da Sanchez. Per Lautaro Martinez non è stato semplice il day after, all'indomani «dell'immeritata»(parola dell'ex ct) eliminazione dalla Coppa Italia a un passo dalla finale, non soltanto per il secondo obiettivo stagionale (dopo la Champions) sfumato, ma anche, e soprattutto, per una prestazione personale senza nerbo e senza spunti degni di nota, poco consona al soprannome di Toro e ai trascorsi pre-covid dell'argentino.

L'ultima rete di Lautaro in nerazzurro è datata, infatti, 26 gennaio, nell'1-1 di campionato con il Cagliari, pochi giorni prima che iniziassero a circolare i primi rumors blaugrana per il 22enne di Bahía Blanca. Da allora 8 partite all'asciutto (4 di serie A, 2 di Europa League e 2 di Coppa Italia) prima del lockdown di marzo, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia di sabato, in linea con le precedenti uscite del Toro e all'insegna di una sostituzione per demerito nel finale di gara. Antonio Conte gli ha preferito Alexis Sanchez, ottenendo più risposte dal cileno in 18 minuti che dall'argentino in 72.

E la musica potrebbe riproporsi già domenica, nel recupero di campionato con la Samp, magari a ruoli invertiti nella staffetta, se la distrazione/tentazione Barcellona fosse troppo forte per Lautaro. Per El Niño Maravilla, quindi, più spazi nel prossimo mese e mezzo. E, per il futuro, occhio a Pierre-Emerick Aubameyang, in scadenza nel 2021 con l'Arsenal e tra i papabili per il post Toro. «Dai Gunners non ho ricevuto proposte di rinnovo - ha chiosato il gabonese -. È forse il momento più importante della mia carriera, un punto di svolta».

