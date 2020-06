Alessio Agnelli

«Lautaro? Come tutti i grandi club, l'Inter non tende a vendere ma a comprare, vedremo. Ora concentrati su campionato e coppe: niente è precluso». Nemmeno lo scudetto, per ora indirizzato verso Torino o Roma, sponde Juventus e Lazio. Ma per Beppe Marotta un affare a tre, che vedrà coinvolta anche l'Inter di Conte, a -9 dai bianconeri (-8 il distacco dai biancocelesti) con una gara da recuperare, ammesso che «si riparta con la stessa volontà e determinazione che avevamo all'inizio della stagione- ha sottolineato l'ad nerazzurro ai microfoni di Sky - e che ha portato frutti importanti successivamente. Ci sono ancora 13 partite, tanti punti a disposizione... E tutto può succedere». Quindi, avanti all'insegna dell'imprevedibilità come slogan, focalizzati su 3 competizioni e tutti a remare nella stessa direzione, nessuno escluso. O, per meglio dire, Lautaro compreso, e a dispetto dei tanti rumors che lo danno verso Barcellona. «Oggi conta che dia il suo contributo alla squadra per regalare grandi soddisfazioni a tutti- ha proseguito Marotta -. Poi c'è una clausola, che scade il 7 luglio, e vedremo cosa vorrà fare il Barça. Ma la nostra intenzione è rafforzare l'assetto della squadra, all'interno della quale c'è Lautaro». Sul mercato vige invece il modello-Marotta, «un giusto mix tra giovani, possibilmente italiani, e meno giovani». Nel mirino il classe 2000 Tonali e il cavallo di ritorno Nainggolan, tra gli esperti'.

Nella semifinale di ritorno di Tim Cup di sabato a Napoli, problemi invece in difesa per Conte. A rischio De Vrij e Bastoni, non al meglio. In preallarme D'Ambrosio e Ranocchia, con Skriniar terzo centrale.

