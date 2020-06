Alessio Agnelli

Handanovic, il rinnovo è... servito. Di un'altra stagione, fino al 2022, quando la saracinesca slovena avrà raggiunto la soglia delle 38 primavere, festeggiando il decennale del suo sbarco a Milano (il 9 luglio del 2012) ancora in campo e con fascia al braccio. Per l'ufficialità mancano solo le ultime procedure burocratiche da sbrigare, ma Samir Handanovic e l'Inter hanno deciso di rinnovare i voti, prolungando di un anno il precedente vincolo (con scadenza 2021) del classe 84 di Lubiana con il club di Suning. Quindi, nessuna rivoluzione tra i pali, con conferma del capitano fino al 30 giugno del 2022 e più tempo, per Marotta&Ausilio, di dedicarsi alla caccia del sostituto. Per il dopo Handanovic piace molto Juan Musso dell'Udinese, 35 milioni di clausola. Ma un investimento più a lunga scadenza che per l'immediato, anche se un periodo di affiancamento da 2° portiere non è affatto da escludere per l'argentino e al vaglio della dirigenza dell'Inter. Altri profili seguiti per la prossima finestra di mercato quelli di Luigi Sepe, numero 1 del Parma, e di Ionut Radu, soluzione interna, in prestito ai Ducali da gennaio. E, forse, più congeniali di Musso al ruolo di secondo. In difesa, sempre caldo il nome di Marash Kumbulla: 25 milioni la richiesta del Verona, Juve in agguato. E per l'attacco d'interesse comune con Madama anche Pedrito, svincolato dal Chelsea e proposto a Juve e Inter da intermediari, ricevendo apertura al dialogo da entrambe. Mentre sul versante Lautaro è caos in Spagna, con il Barça frenato da problemi economici e il Real pronto all'inserimento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

