Il gioco della parti? Magari un balletto in doppia versione: nerazzurra e blaugrana. Il Barcellona insiste 55-60 milioni più due giocatori a scelta per prendersi Lautaro Martinez. Con Arturo Vidal che fissa già il suo immediato futuro: conquistare la Champions con il Barça e poi trasferirsi a Milano alla corte di Antonio Conte all'Inter. Risposta a stretto giro di posta del diesse Ausilio, che in qualche modo, ha gelato gli ardori catalani: «Lautaro non è in vendita. Parte solamente con il pagamento della clausola in cash: 111 miloni e nessuna contropartita tecnica. Punto e basta».

Spostiamoci in Bundesliga, dove il Bayern Monaco, vicinissimo alla conquista del suo trentesimo titolo, intende riscattare Perisic. ovviamente con lo sconto. La trattativa tra il club tedesco e Marotta dovrebbe essere avviata nei prossimi giorni, dopo che l'Inter avrà definito il passaggio di Mauro Icardi al Psg. Cosa che dovrebbe avvenire in questo weekend, o al massimo all'inizio della prossima settimana. Brutte notizie, invece da Mosca, dove il Lokomotiv, che fino a qualche tempo fa voleva riscattare Joao Mario, ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di prendersi in carico il portoghese, che di fatto, al termine di questa stagione, tornerà a disposizione (volente o nolente) di Conte.

Capitolo attaccanti. al di là della telenovela Lautaro, l'Inter ha comunque bisogno di un'altra punta di peso. Il borsino odierno vede nuovamente Cavani in rialzo, mentre Werner resta stabile. Un bel testa a testa, naturalmente.

