Marco Zorzo

Avete presente il richiamo della foresta? Beh, il Barcellona per Lautaro Martinez lo è. Non tanto per la storia del club blaugrana, quanto i messaggi che un certo Leo Messi sta mandando al suo amico el Toro: lo vuole alla sua corte. Lo ha detto, ridetto e ribadito più volte nelle ultime settimane, la Pulce. «Il Barça e Messi sono una grandissima opportunità, ma neppure l'Inter è una squadretta... Ma come si fa a dire di no ». Parola di Adrian Ruben Fernandez, presidente delle giovanili del Racing, quello che in pratica, ha scoperto nel novembre del 2013 l'attuale puntero di Antonio Conte: «Lautaro è un attaccante impressionante. È una punta molto completa: è forte, dribbla bene, sa segnare gol, sa proteggere la palla È molto simile a Luis Suarez».

Il presagio si è poi concretizzato nell'ottobre del 2015, quando Lauataro ha sostituito in campionato un certo Diego Milito, uno degli eroi del Triplete interista nel 2010. Quindi il rifiuto del Racing al corteggiamento del Real Madrid e poi il trasferimento alla corte nerazzurra. Adrian sul consiglio che darebbe a Lautaro a fronte di un'offerta ufficiale del Barcellona sul tavolo? «Beh, è ovvio. Che vada a giocare con il miglior calciatore del mondo, che ha ancora 32 anni e altre 3-4 stagioni a venire. Essere il compagno di squadra di Messi al Barça lo migliorerebbe e aiuterebbe entrambi a essere in perfetta armonia anche nella Nazionale argentina. Lautaro Martinez e Leo potrebbero così capirsi nel migliore dei modi in campo». Finirà davvero così?

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA