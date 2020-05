«Barcellona o niente». Riassume così nel titolo il futuro dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo' che nell'edizione cartacea di ieri insiste sull'asse di mercato che potrebbe portare il giocatore nerazzurro in Catalogna. Dalla Spagna affermano che la trattativa non si ferma e che l'attaccante avrebbe così riassunto il suo pensiero: «O vado al Barcellona o resto a Milano», il gioiello' nerazzurro sarebbe attirato dalla prospettiva di giocare al Camp Nou al fianco del connazionale Leo Messi sostituendo il 33enne Luis Suarez. Sempreché l'Inter sia disposta a privarsi di Lautaro, sulle tracce del giocatore ci sono anche Paris Saint Germain e Manchester City, ma anche questa non è una novità. Al di là del dramma pandemia, il mercato calcistico in Europa è più vivo di quanto si pensi.

FRETTA ERIKSEN - I post su Instagram parlano chiaro: Eriksen ha fretta di calcio e pensa all'Inter. Stava crescendo fino a quando è arrivata la pandemia a fermare tutto; forse in allenamento non ha dato la sensazione di essere al massimo, sul piano dell'intensità e del gioco. Ma adesso il danese ha tutto il tempo di farsi trovare pronto e di recuperare. Eriksen a gennaio aveva scelto l'Inter in maniera convinta. Conte lo aveva scelto e lui preferì i nerazzurri al Bayern. Ora la sosta forzata e la prospettiva di tornare in campo tra un mese lo portano quantomeno alla pari dei compagni. Serve una svolta: il tecnico attende ma il talento danese dovrà fare subito il salto di qualità. I prossimi due mesi sembrano perfetti per recuperare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 05:01

