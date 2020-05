L'Inter riprenderà gli allenamenti domani o al massimo giovedì. Il club nerazzurro, che aveva inizialmente previsto la riapertura di Appiano Gentile già oggi, svolgerà invece i controlli medici ai giocatori seguendo le linee guida diffuse ieri dal Governo e, una volta ultimate, riprenderà l'attività nel centro sportivo. Il club comunque ha ribadito la volontà di riprendere al più presto e ha deciso che la Pinetina sarà aperta per zone: ok i 4 campi e la foresteria, off limits gli spogliatoi e il resto della club house. I nerazzurri si alleneranno a gruppi di 3-4-5: le sedute sono facoltative, come spiegato ieri dalla società, ma ovviamente tutti i giocatori si rimetteranno in moto. Da Lukaku a Eriksen, i nerazzurri sono tutti disponibili per Antonio Conte, ad eccezione di Alexis Sanchez: l'attaccante è tornato dal Cile il 22 aprile, sino a domani dovrà rimanere dentro casa per la quarantena e poi comincerà gli allenamenti.

MILITO SU LAUTARO - Intanto, l'argentino Diego Milito, simbolo del Triplete nerazzurro, parla di Lautaro, tra Inter e Barcellona. «Lui non è all'Inter grazie a me, ma perché è un grande giocatore - ha spiegato l'attuale ds del Racing Avellaneda (campionato argentino), comunque a suo tempo decisivo nel convincere il Toro a trasferirsi a Milano -. Penso che all'Inter stia bene, ma ovviamente ha ottime opportunità di giocare per il Barcellona e con Messi. È un giocatore completo che comunque sta benissimo all'Inter. La verità è che non so cosa accadrà, ho sentito che ci sono molte voci, ma è difficile dirlo adesso».

(M.Lob.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA