Praticamente tramontata per l'Inter la pista che conduce aì Giroud. Il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per il francese campione del mondo (obiettivo pure della Lazio). L'attaccante era in scadenza a giugno e continuerà a essere sotto contratto con i Blues fino al 2021.

Sul giocatore continua a esserci il forte interesse dei nerazzurri, in secondo piano i biancocelesti seguono attentamente gli sviluppi. Da oggi Giroud non è dunque più prendibile a scadenza, ma sarà necessario intavolare una nuova trattativa col club di Londra. Così torna di moda alla grande Dries Mertens, inseguito anche dal Chelsea di Lampard. Se il pressing dei Blues dovesse andare a buon fine, sarebbe più facile lasciar partire Giroud. Ma con un minimo indennizzo, dopo il rinnovo.

E Lautaro Martinez? Beh, el Toro è sempre in cima alla lista dei desideri del Barcellona (clausola da 111 milioni). In lizza per sostituirlo diversi nomi caldissimi da portare alla corte di Antonio Conte. A cominciare da Martial dello United, Jovic del Real, Osihmen del Lille e Aubameyang dell'Arsenal. Senza scordare quel Timo Werner del Lipsia, valutato tuttavia 60 miloni dal club tedesco).

Ma non è tutto. Il diesse Ausilio segue con particolare interesse anche l'esterno sinistro del Betis Siviglia Emerson Royal. Ma sul difensire c'è pure il Barça, manco farlo apposta.

