In attesa, come tutti, l'Inter aspetta notizie certe sulla ripresa degli allenamenti e, più a lungo termine, delle competizioni. Nel frattempo la società nerazzurra si è tutelata in anticipo richiamando già prima di Pasqua i suoi giocatori che erano all'estero. Nella diretta Instagram che ha fatto rumore per altri motivi Lukaku ha parlato anche di questo, di come lui e i suoi compagni siano rimasti in patria poco, a fronte a volte di viaggi complicati (vedi i tre voli presi da Godin per tornare in Uruguay). Comunque, con il rientro di Alexis Sanchez, avvenuto martedì, ora tutta la rosa interista è nelle proprie abitazioni.

Il cileno era rientrato a Santiago in un momento successivo per rispondere a un'esigenza familiare e il suo ritorno è arrivato con una settimana di ritardo rispetto ai compagni. Chi non si è mai mosso da Milano è ovviamente pronto a ritornare agli allenamenti appena sarà possibile, gli stranieri (Lukaku, Handanovic, Brozovic, Young, Moses, Godin, Eriksen) che hanno fatto un passaggio a casa sono al momento nell'isolamento di 14 giorni previsto per chi entra in Italia. Saranno liberi e a disposizione da lunedì o martedì (gli allenamenti comunque non dovrebbero partire prima del 4 maggio). Per Sanchez invece la quarantena è appena iniziata: potrà lasciare la sua abitazione il 6 maggio.

Sul fronte mercato, l'ad Marotta ha pronto l'assato per Chiesa della Fiorentina: 40 milioni cash più il cartellino di Nainggolan. Commisso stavolta cederà?(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

