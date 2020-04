I tifosi del Milan possono stare tranquilli, almeno pre quel che resta da giocare in questo campionato.

Zlatan Ibrahimovic non ha nessun mal di pancia e continua ad allenarsi a Stoccolma, dove il lockdown non c'è e soprattutto può allenarsi regolarmente sul campo con l'Hammarby, club di cui è co-proprietario. in attesa di poter rientrare in Italia con la certezza del via libera per quanto concerne la preparazione in vista del completamento del campionato dopo quasi due mesi di stop. Insomma, Ibra è intenzionato a riprendersi il Milan. E con il suo ritorno in Italia, potrà chiarire il futuro con l'ad Gazidis. La porta non sembra più chiusa come qualche settimana fa.

Eccoci a Rebic, grande protagonista dello scorcio del 2020 giocato in rossonero, quel giocatore rigenerato da Pioli. Non vuole assolutamente cambiare squadra: se nella prima parte di stagione ha faticato parecchio, dopo la sosta natalizia il croato è esploso grazie al passaggio al 4-2-3-1 e all'arrivo di Ibrahimovic. L'ex Fiorentina e Verona vuole restare e diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo. Lo scambio della scorsa estate ha davvero soddisfatto tutti, ma per essere tutti più contenti serve il riscatto dei due attaccanti. André Silva, da parte sua ha già chiarito la volontà di restare all'Eintracht Francoforte, dove era partito subito forte. A differenza di Rebic qui, complice pure l'incomprensione con l'allora tecnico rossonero Marco Giampaolo. Acqua passata, comunque.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

