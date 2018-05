Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

QUESTURAAnche a Milanoil primo DaspoAnche a Milano è arrivato il primo Daspo urbano, ovvero quel provvedimento di sicurezza previsto dal decreto Minniti e mai attuato in concreto nel capoluogo lombardo: si tratta di un ordine di allontanamento fino a sei mesi in una zona della città se si ci comporta in maniera molesta o socialmente pericolosa in luoghi come stazione, aeroporti, metrò. Il questore Marcello Cardona ha firmato la prima misura ieri mattina ma la questura non ha precisato i dettagli spiegando che al destinatario non è stata ancora notificata.PER LA REGIONEPhilippe Daverionel cda della ScalaIl critico d'arte Philippe Daverio entra nel cda della Fondazione del Teatro alla Scala come rappresentante della Regione Lombardia. A dare l'annuncio il governatore Attilio Fontana, che ha già firmato il decreto di nomina. Daverio si è detto «onorato» per il nuovo incarico. Il critico prende il posto dell'ormai ex assessore regionale alla Cultura Cristina Cappellini. «Sono sicuro che saprà rappresentarci nel migliore dei modi, offrendo un contributo qualificato e importante per tutto ciò che riguarda l'incarico che va a ricoprire», ha dichiarato Fontana..