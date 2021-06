Questione di scudetti. Saranno 43 quelli sul parquet della finale tra L'Olimpia (28) e Virtus Bologna (15). Sono 12 (7 con Varese e 5 con Milano) quelli conquistati da Dino Meneghin, la leggenda per antonomasia della pallacanestro italiana, con cui abbiamo parlato della lunga serie (4 su 7) tra Scarpette Rosse e V Nere che scatterà domani e lunedì sera con le prime due partite al Forum di Assago.

Milano-Bologna: la finale più giusta?

«Venezia e Brindisi hanno fatto ottime cose, ma il campo ha sempre ragione e i 3-0 nelle due semifinali hanno dimostrato la grande forza di Milano e Bologna, due società che hanno fatto la storia del nostro basket e che stanno lavorando davvero bene».

Cosa potrà fare la differenza?

«Vari aspetti, a cominciare dalla difesa, dai rimbalzi, dall'attenzione ai particolari. Sarà una sfida lunga e conterà la capacità di prendere ogni partita con la massima intensità, come se fosse una finale secca».

Sfida nella sfida in cabina di regia, tra due geni come Sergio Rodriguez per Milano e Milos Teodosic per Bologna...

«Entrambi hanno tecnica, classe, personalità e visione. Quando sono in campo le due squadre giocano meglio, perché sanno impartire ordine, qualità e lucidità alla manovra. Ma sanno anche dare tanta imprevedibilità».

Sfida nella sfida numero due in panchina, tra due immensi ex come Ettore Messina e Sasha Djordjevic...

«Sicuramente Messina ha più esperienza nella gestione di grandi squadre e grandi appuntamenti, ma anche Djordjevic ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Toccherà ai tecnici saper gestire i cambi e soprattutto saper trovare qualcosa che possa sorprendere gli avversari. Non sarà facile, perché le due squadre si conoscono alla perfezione».

Un pronostico?

«È dura, saranno partite di altissimo equilibrio. Saranno fondamentali le prime due gare della serie. Milano ha un leggero vantaggio per la panchina forse più lunga e per la possibilità di giocare in casa l'eventuale Gara 7. Anche se con poco pubblico il fattore campo rischia di essere relativo. Il ritorno dei tifosi è stato però importante».

I suoi ricordi dei match con la Virtus Bologna?

«Purtroppo mi vengono in mente subito due sconfitte. Nelle semifinali playoff con Varese nel 1981, dopo che avevamo dominato la stagione regolare. E poi la finale persa al palazzone di San Siro con Milano nel 1984. Non giocai la decisiva gara 3 perché squalificato, dopo essere stato espulso in gara 2 a Bologna».

