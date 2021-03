«Questa Italia è energia pura»

Fabrizio Ponciroli

L'amore per l'Italia di Mancini è alle stelle. L'avventura nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali è iniziata alla grande. Sei punti in due gare con l'intero gruppo di giocatori coinvolto. Chiunque scenda in campo, dà tutto per la maglia azzurra e per i compagni che ha al fianco: «Questo è un gruppo diverso, umile, siamo come una famiglia, lavoriamo duro, c'è la gioia di stare insieme e portiamo tutto questo in campo. Il periodo è stressante, non solo nel mondo del calcio: viaggiamo e facciamo tamponi, ma alla fine c'è la soddisfazione di andare in campo e vincere», le parole di Emerson Palmieri direttamente dal ritiro della Nazionale a Sofia. L'esterno difensivo in forza al Chelsea è conscio dell'importanza di aver cominciato il cammino verso Qatar 2022 con due successi (senza subire neppure un gol): «E' stato troppo importante iniziare così il nostro percorso, non è facile nelle qualificazioni mondiali, dobbiamo continuare a fare il nostro gioco e il nostro lavoro, provando a vincere la prossima partita». L'importante è non fermarsi. Nel mirino c'è la sfida con la Lituania, in programma domani sera a Vilnius (20.45), valida per la terza giornata del gruppo C: «Per la Lituania c'è energia al 100%: siamo già pronti, rispettiamo la Lituania, ma dobbiamo vincere». Forte di 24 successi consecutivi (17 vittorie e sette pareggi), la Nazionale punta a fare tris contro una Lituania che non vince una gara ufficiale tra i confini nazionali da quasi cinque anni (ottobre 2016, 2-0 ai danni di Malta). Tuttavia, nell'ultimo turno, la squadra allenata da Urbanos si è arresa alla Svizzera solo per 1-0, dimostrando di essere in ripresa rispetto alle ultime uscite. Un motivo in più per non prendere alla leggera l'impegno in terra lituana. L'Italia vuole continuare a divertire e divertirsi, come nelle famiglie più felici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:02

