«Questa Inter adesso ha più equilibrio»

Alessio Agnelli

Da banda del buco a «squadra con equilibri, giusta convinzione» e zero reti al passivo nelle ultime due uscite. In precedenza, l'Inter di Conte aveva viaggiato a una media, poco lusinghiera, di due gol subiti a partita, incassandone 8 (3 dalla Fiorentina, 2 dal Benevento, 1 dalla Lazio e 2 dal Milan) nelle prime 4 giornate di A e 2 dal Borussia Moenchengladbach nell'esordio in Champions League.

Ma, da 180 minuti, l'11 del salentino è tornato all'antico, e ai numeri di best defense della passata stagione, collezionando un doppio clean sheet contro Genoa e Shakhtar Donetsk, a testimonianza del ritorno in carreggiata del pacchetto arretrato, «perché io penso che la strada sia quella giusta - ha sottolineato Antonio Conte a Sportmediaset, dopo lo 0-0 con gli ucraini -. C'è un aspetto positivo: nonostante la pericolosità dello Shakthar in contropiede, questa è stata la seconda partita che abbiamo terminato senza subire reti».

E con Handanovic nelle vesti di spettatore non pagante, sia a Marassi che a Kiev. Una chiave di lettura può essere sicuramente il rientro di Bastoni dopo la positività al Covid. Al netto del miss match con il brasiliano Teté in termini di passo, l'orobico ha tenuto botta con fisicità e senso della posizione, alzando un muro con Danilo D'Ambrosio e Stefan De Vrij, l'altro leader del reparto e pronto a scommettere «sul grande spirito di questa squadra. All'inizio della stagione abbiamo rischiato - ha ammesso l'ex laziale -, ma adesso c'è sempre più equilibrio e convinzione. Siamo messi meglio in campo». E, da oggi, forse, con un giocatore in più che potrà essere d'aiuto: Milan Skriniar, rientrato ieri dalla Slovacchia dopo 20 giorni di quarantena e subito sottoposto a tampone.

In caso di negatività, per lo slovacco il solito iter medico di rientro, con chance per il big match di martedì prossimo a Madrid contro il Real di Zidane.

