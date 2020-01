Quello strano record di Politano: ha cambiato 3 squadre in 13 giorni

Marco Lobasso

La sua foto mentre mostra felice e sorridente la sciarpa della Roma l'abbiamo conservata, ci verrebbe da dire in un cassetto, invece solo dentro una chiavetta usb che perderemo chissà dove. Matteo Politano aveva ieri lo stesso sorriso, mentre posava soddisfatto con il presidente della sua nuova squadra, il Napoli.

Quando sbarcava a Roma era il 15 gennaio, partito da Milano, dopo aver svuotato il suo armadietto ad Appiano Gentile e piegato un'ultima volta la sua maglia dell'Inter; sono passate meno di 2 settimane.

Ieri è arrivato a Napoli e ha mostrato l'azzurro della nuova casacca, nelle foto di rito con il presidente De Laurentiis e per i giornalisti.

Che gennaio folle quello dell'ala talentuosa, nemmeno fosse stato uno di quei politici prima repubblica (o anche dopo), pronti a cambiare casacca quando è il momento. Politano voleva la Roma e ci ha anche pianto come un bambino quando gli hanno detto di ripiegare la sciarpa, tenersela semmai, ma di tornare a casa nella sua Milano perché l'affare era saltato. Magari Matteo a Napoli sarà di nuovo felice. In fondo, se proprio sentirà la mancanza della sua Roma, un'ora in alta velocità e gli passerà la saudade. Ovviamente, quando Gattuso gli concederà un giorno di festa. E se il Napoli non sarà in ritiro. Non sia mai...

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

