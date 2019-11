Quelli che avevano il palco fisso (alla Scala)

Il Teatro alla Scala raccontato attraverso il suo pubblico d'élite, che aveva il privilegio del palco fisso. È Nei Palchi della Scala. Storie milanesi, la mostra curata da Pierluigi Pizzi, da oggi al Museo del teatro (fino al 30 maggio, 9-6 euro).

Tutto inizia con l'inaugurazione della Scala, nel 1776, in cui subito fu definita l'assegnazione dei palchi ai nobili milanesi. Tra i documenti, spiccano i nomi di frequentatori del calibro di Giuseppe Parini, Pietro Verri, Ugo Foscolo, Stendhal, Alessandro Manzoni, Vincenzo Monti. Per capire la geografia dei palchettisti ci sono locandine, contratti, ritratti e anche un sito web. «I palchi erano luoghi di riunioni, di trame, ma anche di vetrina, occasioni per mostrare un gioiello, per farsi ammirare o per suscitare invidie», spiega Pizzi. Fino al 1920, quando il teatro passa al Comune e cambia la geografia che apre sempre più alla borghesia. Nei giornali si leggono le recensioni delle opere e le pagine dedicate e all'eleganza e al gossip. E negli ultimi 60 anni proprio in quei palchi si sono avvicendate le signore più famose, da Elizabeth Taylor a Grace di Monaco, da Valentina Cortese a Gioia Marchi Falk.

E poi la moda con in mostra gli abiti di Valentino, Mila Schon, Chanel che hanno vestito dive e signore bene. (P.Pas.)

