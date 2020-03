«Quella sera Max si mise il costume da lupo e ne combinò di tutti i colori...», inizia così la favola dell'americano Maurice Sandk, maestro della narrativa per l'infanzia e illustratore sopraffino. Nel paese dei mostri selvaggi è una dei racconti che il Teatro del Buratto condivide su Facebook per i suoi piccoli spettatori. Sono Gli abbracci della buonanotte: ogni sera alle 21 viene pubblicato un video (non una diretta, dunque fruibile anche in altro momenti). Possono essere fiabe lette da attori e attrici (ieri era Magarìa di Camilleri), ma anche frammenti di spettacoli del Buratto, eccellenza soprattuto nel teatro di figura e su nero, video storici e percorsi creativi. Con la possibilità di interagire inviando disegni e commenti sulla storia appena ascoltata. (O.Bat.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

