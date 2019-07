Quella che approda questa sera sul sempre più prestigioso palco del Villa Arconati Music Fest è una vera e propria leggenda, una voce nera potente e inconfondibile, degna erede delle grandi vocalist del jazz. Dee Dee Bridgwater è considerata un mito vivente, dopo una carriera costellata da collaborazioni eccellenti con i maestri del jazz: da Max Roach a Sonny Rollins, da Daxter Gordon a Dizzy Gillespie.

Dee Dee è tutto questo ma anche altro. La sua piena maturazione artistica e il grande riconoscimento di critica e di pubblico sono arrivati dopo il suo trasferimento in Francia all'inizio degli anni Ottanta, quando ha saputo imporsi come raffinata interprete di un vasto repertorio che spazia da Billie Holiday alle grandi voci femminili del passato. Una delle sue canzoni più famose è Till The Next Somewhere (1989), cantata assieme a Ray Charles e presentata al Festival di Sanremo in qualità di superospiti. In carriera ha vinto tre Grammy e un Tony Award. Dal 1999 è ambasciatrice della Fao.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

