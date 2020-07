Quel titolo di bomber che l'Italia ha vinto solo con Totti e Toni

Trofeo individuale nato nel lontano 1967, la Scarpa d'Oro premia il miglior goleador d'Europa. Sino al 1991, la classifica veniva fatta sulla base delle reali marcature segnate da ogni singolo giocatore nel rispettivo campionato nazionale.

A partire dal 1997, è stato introdotto un coefficiente Uefa. A chi gioca nei primi cinque tornei top (presente la serie A), vengono assegnati due punti per ogni rete realizzata. Più si scende come valore del campionato, meno punti si hanno a singola marcatura. Leo Messi è colui che ha vinto più edizioni (sei), seguito da CR7 (quattro).

Solo due italiani hanno conquistato al Scarpa d'Oro: Luca Toni, 31 gol con la Fiorentina nella stagione 2005/06, e Francesco Totti, 26 reti con la Roma l'anno seguente. I tifosi della Lazio tifano Immobile anche per ugugliare questo record che al momento è solo giallorosso.

