«Quel giorno a Pioltello urlai: frena!»

«Qualche minuto prima delle ore 7, mentre mi trovavo nella vettura numero 4, ho sentito un forte rumore di sassi che sbattevano violentemente sotto il vagone, ho capito che stava accadendo qualche cosa e in questo momento ho notato che un vetro si è infranto, forse colpito da un sasso. A questo punto ho chiamato con il telefono di servizio immediatamente il macchinista urlando Frena, frena, ma in quell'attimo la carrozza è uscita dal binario inclinandosi sul lato sinistro».

È la testimonianza, agli atti dell'inchiesta della procura, resa agli investigatori della Polfer dal capotreno il 25 gennaio 2018 poche ore dopo il deragliamento a Pioltello del convoglio Trenord 10452 in cui morirono tre persone e rimasero feriti un centinaio di passeggeri. «Ho visto diversi viaggiatori uscire dai finestrini. Ho cercato di aprire le porte, senza riuscirci poiché erano contorte, dopodiché sono uscito dal vagone infilandomi tra l'apertura di una porta e il tetto della vettura. E ho visto che la vettura numero 3 aveva sbattuto sul palo accartocciandosi. Ci sono salito e ho visto che al suo interno c'erano diversi passeggeri incastrati tra le lamiere».

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

