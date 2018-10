Quel cambio sospetto dei vertici dell'azienda 24 ore prima del rogo

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSabato il cambio di amministratore. Domenica notte l'incendio che ha mandato in cenere 16mila metri cubi di rifiuti, stipati illegalmente nel capannone di via Chiasserini. Una tempistica più che sospetta per la Procura, che sta indagando sul rogo divampato in zona Bovisasca all'interno della Ipb Srl (amministrata dalla famiglia Pettinato), affittato da giugno scorso alla Ipb Italia Srl, con sede a Cureggio nel Novarese.+Dai dati in possesso della Camera di Commercio, poche ore prima dell'incendio Mauro Zonca, amministratore di Ipb Italia, ha rimesso la carica a favore di un nuovo amministratore, Patrizia Geronimi. Giovedì scorso nella ditta era arrivata la polizia locale accompagnata dai tecnici della Città metropolitana, che avevano scoperto quella massa di ecoballe e materiali di scarto raccolti senza autorizzazione. Lo spazio, però, non era stato sequestrato. E appena due giorni dopo le fiamme hanno cancellato tutto. Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia conferito quei rifiuti e se si tratti di persone già coinvolte in altre indagini sui traffici illeciti.Stesso copione anche a Novate, a poco pochi chilometri dalla Bovisasca, dove a bruciare alle 4,30 di lunedì mattina è stata la Ri.Eco. Anche qui c'era stato un controllo prima che divampassero le fiamme. Gli investigatori stanno cercando possibili collegamenti tra i due episodi e con l'inchiesta che la scorsa settimana ha portato a sei arresti per il rogo del deposito di Corteolona, nel Pavese.riproduzione riservata ®