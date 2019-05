Quattrocento milioni di dischi venduti nel mondo, un fenomeno unico per una band svedese. Ma gli Abba furono internazionali da sempre. Poi, venne il musical Mamma mia, che scatenò un revival di culto. Oggi, come negli anni 70 e 80, dire Abba significa pubblico che balla e canta. Lo sanno bene quelli di Abba Show, formazione prodotta da Alberto Bertapelle attesa al Teatro Nuovo questa sera con un concerto dove forma e contenuto, look e musica, si sposano per celebrare una festa in onore di brani come Mamma mia Supertrooper, Dancin Queen, Money, Money, Money, Waterloo. Gli Abba Show - con Bertapelle in formazione ci sono Alessandro Viola, Andrea Ghion, Cristian Colusso, Deborah Conforti, Giulio Minor e Veronica Moro - si sono già esibiti a Milano su palchi come l'Alcatraz e il Live Club, e la mitica Capannina di Forte dei Marmi, nonché in piazza San Marco a Venezia nel Carnevale 2009: e si sono dunque guadagnati sul campo il titolo di migliore Abba tribute band d'Italia. (F.Gat.)

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

