Quattro squadre in un fazzoletto di punti per tre posti in Champions. Senza dimenticare la Lazio. A proposito, la squadra di Simone Inzaghi, assente causa Covid, ha espugnato Verona all'ultimo assalto. A decidere la contesa del Bentegodi ci ha pensato Milinkovic-Savic al minuto numero 92, dopo che era stata annullata (per fallo) una rete a Caicedo in avvio di ripresa.

Il Napoli di Rino Gattuso non molla la presa ed espugna Marassi, battendo 2-0 la Samp di Claudio Ranieri, in una sfida non facile e a tratti pure un tantino spigolosa. Un gol per tempo: Fabian Ruiz (35') e raddoppio nel finale di Osimhen (87'). Gli azzurri restano a un tiro di schioppo da Juve e Milan.

Nemmeno la Roma ha intenzione di arretrare di un centimetro. Reduce dall'impresona di Amsterdam contro l'Ajax, battuto 2-1 a domicilio nell'andata dei quarti di Europa League, i giallorossi di Fonseca ieri hanno superato il Bologna di Sinisa Mihajlovic 1-0 grazie alla rete di Borja Mayoral prima del riposo (44').

Emozioni e gol al Franchi, dove l'Atalanta porta a casa tre punti pesantissimi. La Dea domina i primi 45' con la doppietta di Zapata (13' e 40'). Nella ripresa è tutt'altra Fiorentina, che agguanta il 2-2 con una doppietta di Vlahovic (57' e 66'). Decide un rigore dell'ex Ilicic che consegna il 2-3 e vittoria alla Gasp-band.(M.Zor.)

