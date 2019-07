Quattro ore senza autobus, tram e metro. Si profila drammatica la giornata di oggi per chi usa i mezzi pubblici. Sono caduti nel vuoto i tentativi di convincere i sindacati a rinviare l'agitazione, fatti dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e dal Garante degli scioperi con un appello al senso di responsabilità dopo la giornata nera dei treni per l'attentato all'Alta velocità. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti confermano per oggi il blocco dei trasporti locali e nazionali di treni, mezzi pubblici, traghetti, taxi, personale delle autostrade.

A Milano lo sciopero comincerà quando i lavoratori escono dagli uffici: stop di bus, tram e di tutte le linee della metro dalle 18 alle 22. Sciopero ancora più lungo per i treni regionali. L'agitazione - è la nota di Trenord - «interessa il personale Ferrovienord dalle 9 alle 13 e Rfi dalle 9 alle 17. Pur non interessando Trenord, il servizio ferroviario regionale, suburbano, a lunga percorrenza e aeroportuale potrebbe subire variazioni». Regolari invece le Frecce e Italo.

Venerdì si ferma per 24 ore il personale di Alitalia: proprio l'ultimo giorno di operatività dell'aeroporto di Linate prima del trasloco di tutti i voli per tre mesi alla Malpensa.

