Quattro grandi teli bianchi sul fondo della scena. Macchie di colore li fanno quasi sembrare degli arazzi, ma piano piano l'immagine si fa più nitida: ad altissima, spiazzante definizione compaiono i volti e i corpi di quattro donne. Sono le vere madri dei performer in carne e ossa sul palco, rimpiccioliti al cospetto di quelle icone che sembrano dominarli dall'alto avviando un dialogo tra generazioni tra senso di colpa e istanze di emancipazione. Al centro di tutto la figura della madre, simbolo dell'abnegazione più totale ma anche di un femminile condannato al perenne sacrificio di sé. E Sacrificio di primavera si intitola la performance del collettivo tedesco She She Pop oggi e domani al Parenti. Lo spettacolo si ispira a Stravinskij rileggendo La sagra della primavera come un dispositivo per inquietudini tutte contemporanee. (O.Bat.)