Quattro anni a Mamma Isis

È stata condannata a 4 anni di carcere Alice Brignoli, la foreign fighter italiana moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, a processo in abbreviato con l'accusa di terrorismo internazionale dopo essere stata arrestata in Siria a settembre dal Ros dei carabinieri e riportata in Italia assieme ai 4 figli, poi affidati ad una comunità. La gup Daniela Cardamone ha anche stabilito una provvisionale, immediatamente esecutiva, per ognuno dei quattro figli della donna.

Brignoli, che dopo la conversione all'Islam si faceva chiamare Aisha, viveva in provincia di Lecco prima di partire insieme a marito e figli per la Siria. «Sono una persona diversa rispetto a come mi descrivono, non ho mai avuto intenzione di fare soffrire i miei figli e vorrei ripartire da capo con loro se mi venisse data la possibilità di farlo» ha detto in aula prima della lettura della sentenza del gup. «Brignoli ha iniziato un percorso» per uscire dalla radicalizzazione e per «recuperare la sua identità che secondo le sue stesse parole era stata smarrita per strada», ha sottolineato dopo la sentenza il capo del pool dell'Antiterorrismo, Nobili. «Nel suo percorso ha spiegato è molto aiutata» dal rapporto con i quattro figli «che quotidianamente le è consentito di sentire e di chiamare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 05:01

