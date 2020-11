Quasi un terzo delle 353 vittime covid delle ultime 24 ore in Itakia - il livello più alto dal 6 maggio - si registra in Lombardia, che lamenta 117 morti (lunedì 46). La Lombardia ha anche 40 pazienti in più in terapia intensiva, quasi il doppio dell'aumento finora più alto dei ricoverati in rianimazione in un solo giorno nella seconda ondata. Sono 6.804 i nuovi casi con una percentuale più bassa di ieri (il 21% dei tamponi eseguiti rispetto a 21,9%) e 4.740 i pazienti ricoverati nei reparti, con un aumento di 334. A Milano e provincia 2.829 nuovi casi, di cui 999 a Milano città; a Varese 1.192, a Monza e Brianza 838. A Milano oltre ai drive through dei parcheggi di via Novara, viale Nuvolari e Linate per tamponi rapidi ad alunni e a operatori scolastici, arrivano nuovi punti per i vaccini antinfluenzali. Lo rende noto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Dal 9 novembre alla Fabbrica del Vapore vaccini alle donne in gravidanza e dal 16 novembre anche ai bambini dai 2 ai 6 anni. Inoltre, sono previste quattro giornate (21, 22, 28 e 29 novembre) per i bambini dai 2 ai 6 anni. Nella seconda metà di novembre, i cittadini che rientrano tra i soggetti a rischio a cui è destinata la vaccinazione gratuita potranno recarsi in 8 centri ricreativi. Un tendone in piazzetta Reale dalla seconda metà di novembre.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA