Quaresima in diretta tv ma senza fedeli

La Quaresima senza fedeli ma in diretta televisiva. La prima domenica di Quaresima ambrosiana, presieduta dal vescovo Mario Delpini nella Cripta del Duomo, sarà senza la presenza dei fedeli. Un'iniziativa, che non ha precedenti, decisa dalla Diocesi per rispettare l'ordinanza sul coronavisrus. La diretta su Rai3. «Al momento della comunione i fedeli saranno invitati a recitare la formula della comunione spirituale e al termine si svolgerà il rito dell'Imposizione delle Ceneri». In Quaresima sarà poi possibile iniziare la giornata condividendo direttamente con l'arcivescovo un'intenzione di preghiera per la pace. Delpini pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano e sugli account ufficiali dei canali social diocesani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

