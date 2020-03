Quarantena in hotel caccia a nuovi spazi

I primi ospiti al Michelangelo sono arrivati. Sono alcune decin e si sono sistemati nel pomeriggio, dopo un sopralluogo dello stesso sindaco Giuseppe Sala

Adesso il Comune «pubblicherà un bando per reperire nuovi alloggi, strutture o appartamenti», per l'isolamento dei cittadini colpiti da coronavirus, come annunciato dagli assessori all'Urbanistica e alle Politiche sociali Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti. Faremo una call rivolta a soggetti che sono disponibili ad erogare servizi abitativi di vario tipo, hotel, appartamenti. La speranza è di trovarle ivicino al Michelangelo». Il Comune ha stimato che la gestione e il funzionamento dell'hotel potrebbe ammontare a 350 mila euro al mese (pasti e sanificazione). La cifra sarà anticipata dal Comune che poi sarà risarcito dalla Protezione civile. La spesa per l'utilizzo della struttura è invece stimata di 162 mila euro al mese per manodopera e la sicurezza, energia elettrica, acqua e gas, rete internet. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA