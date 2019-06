Quante performance tra gli alberi

Simona Romanò

Nicola Iannaccone, psicologo terapeuta dell'Agenzia tutela della salute Ats Milano, un divieto dei genitori è stata la causa per un drammatico incidente.

«Un no categorico, a volte, è più rischioso di ciò che può succedere ai figli che vogliono proprio fare qualcosa sopra le righe, come uscire a mezzanotte e magari tornare all'alba. Non mi fraintenda non è un rimprovero ai genitori, anzi, i genitori che hanno detto no, in questo caso, sono attenti nei confronti della loro figlia. E ora magari si sentono in colpa. Ma hanno fatto il loro lavoro di genitori, che è uno dei più difficili al mondo e che comporta anche notti insonni»

Che cosa potrebbe fare un genitore per evitare di dire no?

«Mettere i figli di fronte alle proprie responsabilità e dire: io, come genitore, non sono d'accordo che tu esca. Se vuoi però ti accompagno. In caso contrario, sappi che io sono a casa e ti aspetto finché non rientri perché mi preoccupo per te».

Ovvero mediare?

«Io direi accompagnare: non significa solo fisicamente, ma anche umanamente. Il muro contro muro è rischioso perché apre un conflitto».

I no possono servire?

«I divieti i figli non li comprendono. Ogni famiglia, però, vive una situazione a sé. Tuttavia i divieti aumentano la tensione».

A volte il genitore è quindi impotente?

«Deve accettare il rischio che un figlio faccia qualcosa che lui non approva. Certamente se rientra nel lecito, nella normalità delle piccoli trasgressioni. Alla base, però, ci deve essere una buona educazione».

