«Quando non investi tutto si complica»

Marco Zorzo

Il polmone del Milan della stella. Ecco cos'è stato Ruben Buriani per il Diavolo. Pannocchia correva: quantità sì, ma anche qualità, intendiamoci. Ora soffre vedere i rossoneri così.

Buriani, che effetto fa vedere il Milan in queste condizioni?

«Ti fa star male. Sul serio. Purtroppo quando non si investe più seriamente, tutto diventa tremendamente complicato».

Similitudini tra questa squadra e quella retrocessa in B nell'81-82?

«Beh, la situazione è completamente diversa. Noi venivamo da una promozione dalla B, dopo lo scandalo scommesse. L'inizio fu davvero complicato, ma non era colpa del povero Radice. In campo ci andavamo noi».

Questo Diavolo commette un sacco di errori, tra l'altro. Vero?

«Già, è una squadra che ha paura. Si vede lontano un chilometro. E quando giochi con la tensione non giusta, prima o poi la cretinata la combini. Così è successo domenica a Roma. Non sono errori da Milan, comunque. La prima rete nasce da una dormita clamorosa, la seconda da un'ingenuità colossale».

Gli errori commessi a monte?

«Al di là della scelta dell'allenatore, Giampaolo prima o Pioli adesso, devo dire che la rosa è stata sopravvalutata. Giocatori buoni sì, ma non da zona Champions. Anzi, i numeri dicono che la zona retrocessione è lontana solo tre punti. Quindi bisogna stare molto attenti. Anche perché nessuno ti regala nulla. E se non sei calato nella dimensione giusta, si rischia davvero».

Suggerimenti, allora?

«Lavorare e pedalare, cercando di uscire il più presto possibile da questa situazione prima di impantanarsi pericolosamente. Ritrovare morale e fiducia nei propri mezzi. E vivere alla giornata, altro che Europa».

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

