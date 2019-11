Quando Leonardo fu rifiutato dal Duomo

Leonardo da Vinci ha lavorato anche per la Fabbrica del Duomo, ovviamente. Il genio toscano, che a Milano trascorse quasi vent'anni (1482-1499), fu consultato con altri esimi architetti e ingegneri per risolvere il problema del tiburio per completare il tetto. Fece un progetto che non fu il prescelto. «Leonardo si può definire una partita iva», scherza il presidente di Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri; «ma fu pagato», sottolinea l'arciprete Gianantonio Borgonovo, direttore di Veneranda. Quel progetto è al centro della mostra Il Duomo al tempo di Leonardo che apre oggi al Museo del Duomo. Promossa da Veneranda Fabbrica, con Borsa Italiana e Eberhard Italia, l'esposizione è arricchita anche da un percorso multimediale firmato dal Politecnico. In 5 sezioni si disegna lo stato della cattedrale negli anni in cui Leonardo fu chiamato a progettarla, con il dibattito che coinvolse anche Bramante e Francesco di Giorgio Martini. Cinque sezioni e in mostra anche alcuni fogli del Codice Atlantico prestati dall'Ambrosiana.

Dal 22 novembre al 23 febbraio. Piazza Duomo. Orari 10-18; chiuso mercoledì. Biglietti 6-3 euro.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

