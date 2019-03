Quando la sperimentazione diventa opportunità di spaziare. Di andare oltre l'usuale. Di dare libertà.

Questo è Tasti, il concerto da camera con tre pianoforti che Renzo Rubino porterà al Blue Note domani (ore 21). «Avevo voglia di fare un progetto acustico nei club e nei teatri - dice il cantautore pugliese, classe '88, quattro dischi e tre partecipazioni a Sanremo, di cui un premio Mia Martini con Il Postino e uno come Miglior arrangiamento a Per sempre e poi basta - Un progetto difficile, ma libero come non mai. Con me amici pianisti con cui mi sono davvero divertito». Gli amici di cui parla sono Roberto Esposito, (che ha collaborato con artisti come Philip Glass e Fabrizio Bosso), e Fabrizio Faco Convertini, amante delle sonorità elettroniche.

In scaletta, i brani di Renzo Rubino, alcuni solo suonati per un'ora e mezzo di concerto e sul palco, anche tastiere giocattolo, diamoniche a bocca, moog. Un progetto insolito, Tasti, che diventerà probabilmente un documentario live. E che sarà a Roma il 17 aprile a Largo Venue. (R.Vec.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA