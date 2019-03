Marco Zorzo

Qualcuno parafrasando la più famosa canzone di Renato Zero, Triangolo, ha accostato la querelle Icardi e Wanda Nara contro l'Inter. Ma per noi la storia, del tutto contraddittoria creatasi nelle ultime settimane dalle parti di Appiano Gentile, è quella di Riccardo Cocciante: Quando finisce un amore. Quello morto e sepolto tra Maurito e l'Inter. Intesa come società. Quel feeling frantumato tra l'ex capitano e Luciano Spalletti. Quello di Wanda Nara, moglie-agente di Maurito, ormai nel mirino del popolo nerazzurro da parecchi giorni. E che, imperterrita, dopo essere stata accusata da Antonio Cassano domenica notte a Tiki Taka di aver mandato in rovina la carriera del marito-calciatore, continua a rispondere via Twitter ai tifosi inviperiti.

Storie di ordinaria follia, esplose nel momento meno indicato della stagione, con la corsa Champions tornata tremendamente in una salita a causa del sorpasso del Milan. E con una trasferta delicatissima domani sera a Francoforte in Europa League. E il presidente Zhang jr. dato in arrivo la prossima settimana. Forse già troppo tardi per ricomporre i cocci di una storia che se gliela racconti a qualcuno, non ci crede. Ma è tremendamente vera.

