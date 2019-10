«Qualificazione anticipata? Non era scontata»

Marco Zorzo

MILANO - A tre punti dalla qualificazione. Tanto manca all'ItalMancini per staccare il pass a Euro 2020. Sabato all'Olimpico c'è la Gracia, avversario in decadenza e già battuto a domicilio lo scorso giugno. Tuttavia il primo Mancio-pensiero è per la nuova maglia che la sua Nazionale indosserà contro gli ellenici. «Sabato in maglia verde? Io sono old fashion, preferisco l'azzurro o il bianco».

Non accende Roberto Mancini la novità pensata dallo sponsor tecnico Puma di introdurre per l'Italia la terza maglia di color verde. Piuttosto il ct chiama a raccolta il popolo azzurro: «Spero che sabato l'Olimpico (l'Italia torna a giocarci dopo 4 anni, ndr) sia pieno e ci dia una mano (già venduti 38mila biglietti, ndr), contro la Grecia sarà una sorta di pre-esame considerando che a Roma saranno in programma due partite dell'Europeo».

È l'appello di Roberto Mancini in vista della sfida che può regalare all'Italia la qualificazione a Euro 2020. Poi una frecciata al suo precedessore e a FantAntonio: «Ventura e Cassano dicono che abbiamo un girone troppo facile? Avevamo chiesto di inserirci con Spagna, Germania, Inghilterra - sorride -. Ognuno è libero di avere le proprie opinioni. Siamo contenti di essere riusciti ad allestire una buona squadra».

Altra precisazione del condottiero degli azzurri dal ritiro di Coverciano: «Da parte nostra cercheremo di disputare una grande partita e giocare bene come abbiamo fatto finora. Ci riteniamo soddisfatti del girone: da come eravamo partiti non era così scontato che andassimo avanti».

Avanti con DDR. «Ci sarebbe piaciuto avere De Rossi per la partita di sabato, volevamo dare un'altra occasione per vestire l'azzurro a chi è stato campione del mondo e ha dato tanto a questa maglia. Purtroppo Daniele è infortunato, ma mi auguro ci sia un'altra opportunità in futuro per lui come per Gigi Buffon».

E Mario Balotelli? «Ci ho parlato, ma mi pare che ancora non stia benissimo fisicamente. Contro il Napoli è andato un po' meglio, di sicuro ha bisogno di giocare». Intanto è tornato Zaniolo: «Ha fatto tutto, credo, per meritarselo, ha grandi qualità ma, per lui come altri, vale lo stesso discorso: d'ora in poi non si può più sbagliare». Messaggio chiaro e limpido.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

