Qualcuno dice che Milano è una giungla d'asfalto... forse sì, ma forse è solo una giungla di cartelli. Ci sono quelli del traffico, ovviamente... divieti di svolta, di senso marcia, di parcheggio. Indispensabili, sia ben chiaro. Cartelli che però in alcuni casi diventano una foresta, come in piazza XXIV Maggio. E forse andrebbero un po' domati. Ci sono quelli della Ztl e di Area B. Anche loro obbligatori per avvisare gli automobilisti di orari e sanzioni, ma spesso difficili da leggere e da comprendere, passando al volo. E poi i cartelloni della pubblicità. Che si rincorre tra maxi cartelloni, maxi schermi e piccoli avvisi. E c'è persino quella orizzontale, straiata sul marciapiede. Insomma, non si è liberi nemmeno di fare quattro passi guardandosi i piedi...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

