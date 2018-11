Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualche numero, innanzitutto: ogni loro album è arrivato al numero uno delle classifiche, grazie a oltre 100 milioni di visualizzazione sui social. E poi, tournée sold out. Del resto, Benji & Fede, al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi, modenesi, sanno il fatto loro. Anche quando si tratta di essere popstar, tutt'altro che facile quando non si fa nemmeno 50 anni in due. «Se avessimo fatto un talent non saremmo riusciti ad arrivare sino a dove siamo ora. Siamo molto testardi, che a volte è pure una buona cosa, e così siamo riusciti a coronare un sogno che per noi non è ancora finito». Come dargli torto, visto che con il loro nuovo tour, in arrivo stasera al Forum di Assago, replicano per la seconda volta nel palazzetto più grande di Milano, dopo la prima data sold out di un anno fa.In scaletta Siamo solo noise, l'ultimo lavoro, e ovviamente i pezzi più conosciuti e che tutti i fan vogliono cantare: come Moscow mule e Tutto d'un fiato, Forme geometriche, registrata assieme a Jasmine Thompson.Insomma, ancora una volta sarà una festa. (M.Lev.)riproduzione riservata ®