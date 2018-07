Quadri di luce in notturna

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiQuattro tappe, fino a toccare i 2 mila metri di quota, per ammirare lo spettacolo dei fuochi pirotecnici tra le montagne: torna anche quest'estate Vette d'artificio, la rassegna di show piromusicali che, tra luglio e agosto, colora il Piemonte.Domani il primo appuntamento: si parte dalla Val d'Ossola, con la serata alla Piana di Viegezzo, 1700 metri di altitudine. La formula è quella consolidata, con veri quadri di luci che si formano nel cielo e che idealamente si compongono e dialogano con le colonne sonore accuratamente scelte per fare da sottofondo. E di anno in anno gli spettacoli si arricchiscono di nuovi elementi sempre più suggestivi per continuare a stupire. Seguendo l'itinerario del festival si continua poi sabato 4 agosto, a Macugnaga, ai piedi dello scenario unico della parete est del Monte Rosa. Con la terza tappa sarà invece la volta dell'Alpe Ciamporino a San Domenico di Varzo, sabato 11 agosto, dove si sale oltre i 2 mila metri, quota più alta della rassegna, mentre per il gran finale di martedì 14 agosto si torna in Val Vigezzo, questa volta a Santa Maria Maggiore.Oltre agli show ad accompagnare tutte le tappe di Vette d'artificio, ci sono anche eventi come aperitivi e cene in quota, mercatini e postazioni per ammirare la volta celeste. Inoltre, dopo la sperimentazione dello scorso anno, il festival diventa sempre più social e rilancia il concorso per gli appassionati di fotografia che potranno postare sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento (www.facebook.com/vettedartificio) gli scatti realizzati durante le serate.La rassegna è inserita nel cartellone del Festival di Fuochi di Artificio, coordinato dal Distretto Turistico dei Laghi. Tutti i dettagli sul sito vettedartificio.it.riproduzione riservata ®