Pusher fermato in Centrale spezza una costola all'agente

Pugni contro l'arresto, rompe una costola a un poliziotto. Gli agenti della Polfer in servizio alla stazione Centrale hanno avvicinato domenica poco prima delle 23 un uomo per un controllo. Il giovane, dopo aver gettato a terra un contenitore, si è dato alla fuga e, prima di essere bloccato, ha colpito gli agenti con diversi pugni. Nel contenitore i poliziotti hanno trovato 12 grammi di hashish. Il 29enne originario del Gambia è stato trovato in possesso di alcuni grammi della stessa sostanza e di 80 euro e per lui è scattato l'arresto per detenzione di droga finalizzata allo spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno degli agenti, a seguito dei colpi ricevuti, è stato visitato a Niguarda dove i medici hanno riscontrato una frattura scomposta della cartilagine costale giudicata guaribile in 30 giorni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA