Punzecchiature a distanza tra il vicepremier e ministro dell'interno e il primo cittadino ieri proprio sul tema dei cosiddetti migranti fantasma che, per effetto del Decreto sicurezza, restano fuori dal sistema di accoglienza. «Mi auguro che il Comune faccia la sua parte, come tutti. Ovvero eviti i bivacchi. Compito di un sindaco è evitarli in una città come Milano che ha appena vinto le Olimpiadi invernali e non quelle del bivacco». Lo ha detto in mattinata il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. A stretto giro di posta è arrivata la risposta del sindaco Giuseppe Sala: «Certo che è compito del sindaco evitare i bivacchi, ma il problema è come si originano: derivano dalle decisioni prese dal ministro stesso e non è che noi non l'avessimo detto prima». (G.Pos.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

