Pugnalato al collo dopo la discoteca

Un giovane di 19 anni di origini ecuadoriane è stato trovato accoltellato all'alba in via Cassinis, non lontano dalla stazione Porto di Mare della linea 3 della metropolitana. Il ragazzo è ricoverato al Policlinico con una profonda ferita di coltello al collo: le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata, ma secondo i medici non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.

A dare l'allarme alle 5 di ieri mattina è stato un amico del ragazzo aggredito, che ha raccomtato di averlo trovato così e di non aver visto nulla. La vittima, in stato confusionale, non ha saputo fornire alcun particolare dell'aggressione. Ha raccontato di uno sconosciuto che lo avrebbe accoltellato senza alcun motivo. L'ecuadoriano aveva trascorso la serata con un gruppo di amici nella discoteca Latin Lover di via Toffetti. Alla chiusura del locale il 19enne si sarebbe allontanato da solo verso il metrò, dove pràò non è mai arrivato.

