Pugnala un uomo al cuore dopo una lite al parco

Salvatore GarzilloIl movente del tentato omicidio è un rimprovero. O meglio, la richiesta rivolta a un gruppo di tunisini da parte di un padre marocchino di abbassare i toni davanti ai proprio bambini. Sabato scorso la famigliola nordafricana era andata a pranzo in un ristorante in via Ciceri Visconti, zona Porta Romana. Alle 15,30 sono usciti dal locale per fare una passeggiata al vicino parco e lì si sono imbattuti in alcuni tunisini che litigavano usando un linguaggio scurrile. Il capofamiglia, D.K., 38 anni, si è rivolto agli sconosciuti chiedendo di abbassare la voce e usare parole meno forti per non turbare i ragazzini che erano con lui. Ne è nata una discussione subito degenerata. Uno dei tunisini ha estratto un coltello e l'ha piantato nell'addome dell'uomo. Un solo fendente che ha toccato anche il cuore, rendendo necessario un delicato intervento al Niguarda. Durante l'operazione ha avuto un arresto cardiaco: è stato salvato per miracolo.Intanto la polizia è riuscita a fermare sul momento alcuni uomini per identificarli, ma tra questi mancava il colpevole. Ascoltando i presenti è però emerso un soprannome: Bassam. La soluzione è arrivata grazie a Facebook. Analizzando il profilo dei fermati è spuntato quello di un tunisino con nome ed aspetto compatibile col ricercato. Lunedì mattina gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato il 29enne Bassem Bouhami, irregolare e con precedenti per rissa e lesioni. Si nascondeva a casa di un amico egiziano all'oscuro di tutto.