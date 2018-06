Psg, il piatto piange per la Uefa: costretto a vendere alcuni big

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - In Italia il Fair play finanziario ha promosso la Roma, ha rimandato l'Inter e rischia di bocciare il Milan con l'esclusione dall'Europa League. I controlli sui conti dei club che aderiscono alle competizioni Uefa tengono con il fiato sospeso anche il potentissimo Psg. In soldoni (mai metafora fu più appropriata) i campioni di Francia rischiano sanzioni se non incasseranno circa 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno. Una tagliola che potrebbe coinvolgere alcuni big acquistati negli ultimi anni da Nasser Al Khelaifi. A cominciare da Angel Di Maria, che l'Atletico Madrid potrebbe provare a prendere per 40 milioni di euro (Griezmann ha confermato che resterà con Simeone). Non mancano poi i rumors su Javier Pastore, accostato con insistenza negli scorsi mesi all'Inter. Ora si parla del West Ham e di un cartellino valutato 15 milioni.Ma il dubbio è un altro: chi si accollerebbe i pesanti stipendi dei due argentini? Di Maria guadagna al Psg 1,12 milioni di euro lordi al mese, Pastore solo (si fa per dire) 770mila. Tra i cedibili ci sono anche due portieri, in previsione dell'approdo di Gigi Buffon: Trapp e Areola. Quest'ultimo non sarebbe più un'opzione solo per il Napoli, ma anche per la Roma, nel caso Alisson dovesse andare al Real Madrid.