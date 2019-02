«Provvedimento iniquo colpisce 600mila auto»

Geronimo La Russa, presidente Aci Milano, che cosa pensa di Area B?

«Non siamo contrari a priori. Ma è un provvedimento iniquo. Dal 1° ottobre, con il blocco anche degli Euro 4, colpirà oltre 600mila veicoli immatricolati tra il 1999 e il 2010, quindi non così datati come si vuol fare credere. Area B reca un danno a una platea troppo vasta».

Però lo smog è un emergenza.

«È vero. Ma le auto contribuiscono all'inquinamento come le caldaie e altre fonti. Eppure non si agisce con durezza sui condomini con le caldaie vetuste. Ad essere penalizzati sono sempre gli automobilisti e ciò è ingiusto. In nessuna altra città d'Italia esiste un provvedimento che penalizza gli Euro 4».

Quindi?

«Area B va digerita con più gradualità. Prima doveva essere avviata, con gli incentivi, una forte campagna di rinnovo del parco auto che peraltro, a Milano, è tra i più moderni. Ora non resta che limitare i disagi, rimodulando Area B. Lancio un appello: modifichiamola».

Come?

«Magari riducendo all'inizio l'orario, per poi andare a regime, o prevedere almeno un giorno a settimana in cui il divieto finisca prima delle 19,30. È indispensabile sedersi a un tavolo con tutte le categorie e l'Aci è disponibile con i propri tecnici».

Il Comune ha concesso un bonus di 50 giorni il primo anno.

«Insufficienti per chi lavora con l'auto tutti i giorni. Si reca un grave danno ai lavoratori di una città operosa come Milano. Era meglio far partire Area B più in là nel tempo».

Prevede disagi?

«Sicuramente ci sarà caos nei parcheggi al di fuori di Area B. Perché a Milano entrano 500mila vetture al giorno e i parcheggi d'interscambio hanno solo 15mila posti».(S.Rom.)

