«Provvedimento eccessivo e inutile»

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica Aci, è giustificato far pagare il ticket antismog agli ibridi?«È una decisione eccessiva, per nulla incisiva per migliorare la qualità dell'aria e punitiva nei confronti di motori che sono a basso impatto ambientale. Non capisco la manovra».Ovvero?«Criminalizzare certi modelli quando si parla di lotta all'inquinamento atmosferico non ci sta. E lo dicono i dati tecnici».Che cosa intende?«Se un'ibrida viaggia nell'arco di un'ora almeno 20 minuti in elettrico, si abbassa drasticamente il livello degli agenti inquinanti. Quindi sono mezzi che vanno incentivati soprattutto nell'area metropolitana proprio per le loro caratteristiche tecniche. Sono adatte alla guida in Area C dove l'andatura è soft».Come fare per favorire gli ibridi?«Anziché fargli pagare Area C si dovrebbe, al contrario, incentivarne l'acquisto non facendogli pagare i parcheggi a pagamento sulle strisce blu».Il Comune quindi sta sbagliando politica?«Non mi fraintenda. La lotta all'inquinamento è una questione seria che va affrontata con tutti i mezzi. Le automobili vecchie, come l'Euro 3, sicuramente inquinano. Ma se prendiamo i modelli nuovi allora possiamo dire che siamo al 60% in meno di agenti inquinanti. È fondamentale quindi incoraggiare il rinnovo del parco auto».(S.Rom.)riproduzione riservata ®