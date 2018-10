PROTESTA IN AULA

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Cinque Stelle contro il rincaro del biglietto Atm deciso dall'amministrazione. Ieri un gruppo di militanti del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, seduto tra i banchi del pubblico, si è alzato in piedi per due volte, in momenti diversi della seduta, sventolando i biglietti per i mezzi pubblici, e scandendo slogan contrari all'aumento. «Non avevamo certo bisogno di Legambiente per sapere che i lombardi e i milanesi in particolare respirano aria malsana. Per la giunta, però, non sembra un problema - ha spiegato Patrizia Bedori, consigliera del Movimento -. Anzi a breve il Consiglio comunale deciderà di aumentare il biglietto e gli abbonamenti Atm. Evidentemente, per questa giunta non éèabbastanza importante incentivare il trasporto pubblico e tutelare la salute dei cittadini. La priorità è fare cassa».