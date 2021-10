PROTAGONISTA BIANCONERO

Timothy Ormezzano

Che doppietta, per Locatelli. Trascina la Juventus nel derby della Mole e ottiene la mano di Thessa Lacovich, la fidanzata cui dedica ogni gol componendo con le dita la lettera T. La proposta di matrimonio, fatta sul Lago di Como e ufficializzata a social unificati, ha incassato il sì con tutto il cuore della futura sposa originaria della Costa Rica.

Sabato il Loca aveva definitivamente stregato la Signora segnando nel finale della stracittadina e mandando in visibilio i suoi nuovi tifosi. «La dedica è per la mia famiglia juventina». E sono due gol in due presenze consecutive, un piccolo record per il centrocampista 23enne dal cuore bianconero come quel Marchisio a cui assomiglia sempre di più. Non si ferma più, il campione d'Europa arrivato a Torino dal Sassuolo per 37 milioni di euro: soldi ben spesi, alla faccia di chi sosteneva che fossero troppi. La ripartenza della Juve in campionato è firmata da Locatelli: suo il salvataggio sulla linea che ha impedito il 3-1 dello Spezia, poi sconfitto 2-3 in rimonta, suo uno dei tre gol rifilati alla Samp, sua la rete da tre punti contro il Toro. Allegri è convinto che il meglio debba ancora venire: «Manuel ha ancora grandi margini di miglioramento».

Locatelli fa le cose per bene nella mediana a due di Allegri, ma può agire anche come regista o mezzala in una linea a tre. Perché alla qualità e personalità abbina una intelligenza tattica fuori dal comune. E poi ha l'ambizione dei grandi: «Dopo la sosta per la Nazionale torneremo in campo con ancora più fame». Un'altra promessa per l'altra sua Signora.

