Prostitute prigioniere del voodoo

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloLe botte e le violenze erano nulla in confronto alla potenza delle minacce attraverso lo juju, il rito voodoo celebrato da uno sciamano prima di partire dalla Nigeria. È da lì che parte la storia di schiavitù di due ragazze appena ventenni, arrivate in Italia col sogno di un lavoro in un negozio africano e finite a prostituirsi su un marciapiede in zona Certosa, strangolate da un vincolo invisibile ma potentissimo.A tenerle in pugno era una donna, la nigeriana 44enne Osadebamwen David, che per le vittime era Mama Shola. Ieri i carabinieri di Legnano l'hanno arrestata per riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, mentre suo marito di 48 anni e la figlia di 25 sono stati denunciati per lo stesso reato. L'uomo deve anche rispondere di violenza sessuale per aver tentato in più occasioni approcci con le ragazze.L'indagine è stata chiamata Cliché perché la modalità del reclutamento delle vittime e di sfruttamento venivano ripetute in serie. Le disperate di Benin City vengono avvicinate con la proposta di lavoro, partecipano al rito voodoo (con lo sciamano che costringe a bere una sostanza mista di alcol e sangue e a subire piccoli tagliati con un coltello in varie parti del corpo) pensando che sia propiziatorio e invece è lo juju, poi attraversano il deserto in furgone fino alla Libia, dove restano in campi di transito anche per settimane, subendo spesso violenze, fino alla partenza su barconi di fortuna per l'Italia.Una volta sulle nostre coste il marito della madame, chiamato Papà Shola, andava a prenderle in auto e le portava a Legnano, dove gli rivelava che avevano un debito di 35mila euro e che per saldarlo dovevano prostituirsi. L'indagine è iniziata a fine 2016, quando una ragazza è scappata a Foggia dopo mesi di schiavitù. A maggio - dopo l'editto del re sacerdote nigeriano Ewuare II che ha liberato le donne dal giuramento del rito juju - un'altra ragazza ha trovato il coraggio di denunciare Mama Shola.riproduzione riservata ®