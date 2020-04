Prostituta trovata cadavere in casa, è giallo

Giallo nella Milano del coronavirus. Una donna di 52 anni, Stefania D., è stata trovata cadavere all'interno del proprio appartamento, in via Lorenteggio 38. Da una prima analisi, il corpo non presenterebbe segni evidenti di lesioni, tagli o fratture, e la morte risalirebbe alla serata di martedì. Eppure alcuni elementi poco chiari della scenario hanno mobilitato gli investigatori della squadra omicidi e gli agenti della Scientifica. La porta era socchiusa e il corpo era riverso a faccia in giù vicino al lavello della cucina. Escluda la rapina finita male: nell'appartamento tutto era in ordine, c'era persino una mazzetta di banconote in bella vista.

La pista dell'omicidio va a braccetto con quella del malore o del suicidio, forse con un cocktail di psicofarmaci: in casa gli agenti ne hanno trovato molte confezioni. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A trovare il corpo è stato alle 11 di ieri un amico della vittima, prostituta che riceveva i clienti nel suo appartamento al secondo piano. Alla polizia ha raccontato che la vittima - che frequentava dallo scorso settembre - soffriva di crisi depressive a causa di gravi problemi economici, legati alla perdita di alcuni risparmi in Borsa.

