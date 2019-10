Prosciolta l'infermiera che accusò Antinori

È stata prosciolta con sentenza di «non luogo a procedere» la giovane infermiera spagnola imputata di calunnia per avere «falsamente» accusato il ginecologo Severino Antinori del prelievo forzato di ovociti, avvenuto nell'aprile 2016. Lo ha deciso il gup Livio Cristofano, che ha accolto la richiesta dei pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti.

Per il prelievo forzato di ovociti Antinori è stato condannato in appello lo scorso maggio a 7 anni e 10 mesi. Ma la denuncia fatta dal medico contro la sua prima accusatrice Dopo la denuncia del medico ha portato all'imputazione coatta per l'infermiera, nonostante la richiesta di archiviazione della procura. Secondo il gip Luigi Gargiulo, infatti, l'infermiera 26enne avrebbe accusato «falsamente» Antinori, pur «sapendolo innocente». Ieri però il gup ha dato ragione alla ragazza.

